Xabi Alonso chega ao Real Madrid e faz elogios para Ancelotti: ‘Me marcou’

Xabi Alonso, aliás, atuou sob o comando de Ancelotti no próprio Real Madrid, onde conquistaram títulos importantes, incluindo uma Champions League. Eles também estiveram juntos no Bayern de Munique, da Alemanha.

“Carlo foi meu treinador, é uma grande pessoa e me marcou. Sem sua maestria, provavelmente eu não estaria aqui. Recorro ao legado com muita honra e orgulho por ocupar o lugar que ele deixou. Espero corresponder às expectativas e levar o clube a todos os lugares que acreditamos poder alcançar. Sinto que o clube e a torcida estão unidos. Temos um grande time, jogadores fantásticos e um presente muito bom, que pode se transformar em um futuro ainda melhor”, disse Xabi Alonso.

Estreia de Xabi no mundial de clubes pelo Real

“Isso me dá muitas razões para chegar com energia e expectativas, buscando tirar o melhor de cada jogador e construir uma grande equipe. Não sou o único a pensar assim; todo o staff compartilha essa visão, e eles são imprescindíveis para mim. Tenho convicção de que podemos conquistar títulos importantes, à altura do Real Madrid. A torcida pode se orgulhar do time. Queremos transmitir emoções, alegrias e fazer com que os torcedores olhem para o campo e digam: ‘Esse é o meu Real Madrid’. Se conseguirmos alcançar esse sentimento, teremos uma força imparável. Tenho convicção e um bom pressentimento de que estamos iniciando algo bonito”, concluiu.

O novo técnico estreará no Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. O Real Madrid está no Grupo H, ao lado de Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México) e RB Salzburg (Áustria).

