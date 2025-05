Vizinhança em família! Neymar compra mansão de R$5,5 milhões para Helena e Amanda

Imóvel fica em condomínio de luxo em São Paulo; Rafaella Santos, irmã do jogador, mora no mesmo local

A mansão, portanto, fica em um condomínio de luxo, no bairro Alphaville. Aliás, Rafaella Santos, irmã do jogador, também mora no local. De acordo com o Portal LeoDias, ele desembolsou cerca de R$ 5,5 milhões para adquirir o imóvel.

Dessa forma, Amanda e Helena terão conforto e luxo. Afinal, a mansão tem cinco quartos com suítes, piscina, horta, espaço para brinquedoteca, uma cozinha americana e outra no interior da casa, jardim vertical, banheira no quarto da Helena e uma ampla adega.

No entanto, a influencer e a filha não devem se mudar neste momento. Ainda segundo o portal, uma obra deve ser realizada no local e tem previsão de durar cerca de três meses.

Neymar, Mavie e Helena

Recentemente, o jogador usou as redes sociais para mostrar um momento com suas filhas, Mavie e Helena. Assim, as postagens mostraram interações carinhosas entre as duas, como brincadeiras de mãos dadas e com coelhos de pelúcia. Em uma das fotos, as filhas de Neymar aparecem tomando banho juntas.

Vale ressaltar, portanto, que Mavie é fruto do relacionamento do astro com Bruna Biancardi, sua atual companheira – e que espera a quarta filha do jogador, Mel. Por outro lado, Helena é filha de um breve caso com a influenciadora Amanda Kimberlly. Aliás, as crianças têm poucos meses de diferença em suas idades. Mavie tem um ano e sete meses, enquanto Helena tem nove meses de vida.