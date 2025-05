Toluca quebra sequência do América e fica com o título no México

Ao bater o América do México na decisão, atual tricampeão nacional consecutivo, o Toluca se tornou campeão do Clausura 2024/2025 da Liga MX. Depois do empate sem gols na ida, como vistantes. os Diablos Rojos venceram, em seus domínios, por 2 a 0. A saber, os gols da partida foram feitos pelo zagueiro Luan (ex-Vasco e Palmeiras) e pelo atacante Alexis Vega.

Na primeira etapa, os americanistas chegaram a acertar a trave do arqueiro Luis Manuel Garcia em chute cruzado de Alejandro Zendejas. Porém, quem abriu a contagem, já no segundo tempo, foram os anfitriões. Em cobrança de escanteio, Luan acertou uma cabeçada violenta que, mesmo indo no meio do gol, não deu chance de defesa para Luis Malagón.