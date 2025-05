Terra Nostra. E de Ancelotti!

Carletto faz bom uso de sua autonomia na primeira convocação do Brasil e deixa Neymar de fora. Casemiro surge como grande candidato a capitão / Crédito: Jogada 10

A CBF acertou a mão na cerimônia, e Ancelotti correspondeu à altura: deu aula de sabedoria em sua apresentação. Carletto mostrou sua faceta alegre diante do vídeo com grandes campeões do futebol e disse que quer desfrutar do Rio. O maior vencedor da história do futebol deixou claro que sabe dialogar com o presente. E não convocar Neymar foi a prova disso.

O italiano mostrou sua autonomia diante da lista larga, a da pré-convocação, e que foi apresentada a ele por Rodrigo Caetano e Juan em Madri. Diante dela, foi pragmático. O atacante de 33 anos não aguenta jogar 45 minutos pelo Santos, então não há razão para arriscar. E incluí-lo entre os 25 convocados para deixá-lo sem jogar seria criar um problema desnecessário para o próprio treinador. Diante de mais de 200 jornalistas na apresentação e primeira convocação do treinador italiano, o novo presidente da CBF, Samir Xaud, abreviou: "Você tem total autonomia".

Então, mesmo com o desejo do novo mandatário em ter Neymar encabeçando o grupo que está sendo formado, Ancelotti usou sua postura firme. Os nomes que compõem a convocação, aliás, revelam qualidades que vão além de um profundo conhecedor do futebol europeu. Enfatizam o perfil consolidado de equipe que o novo comandante valoriza. E ouso até em esboçar um provável time: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Jr e Richarlison. Mas coloco Andrey Santos (não Andreas Pereira) e Matheus Cunha como forte concorrência a Gerson e Richarlison.

Carletto é um defensor incontestável do 4-4-2, com marcação intensa, agrupamento tático e velocidade no ataque com espaço para o poder de improviso. Enxergou Vini Jr nesta última definição? Pois bem. Optou, ainda, por jogadores que estão em seu melhor momento técnico. Mas físico também. Percebe agora por que a estrela do Santos não entrou? Por outro lado, o italiano sabe bem o que Neymar representa para o Brasil. E, mesmo sem precisar, tratou de ligar e explicar para ele que estaria ausente desta primeira lista. E segundo as palavras do novo chefe ao se referir ao assunto, o jogador está de acordo. As portas, desse modo, ficam abertas no futuro. Caberá ao ’10’, portanto, fazer a parte dele. Qualquer outro treinador da Canarinho chamaria Neymar, não tenho a menor dúvida.

Os problemas de lesão também se abrangem a Rodrygo, Gabriel Jesus, Militão, Éderson… Não é necessariamente o caso de Endrick! Mesmo lesionado, o atacante precisará provar evolução tática e física para ser aproveitado nesse futuro a que Neymar estaria incluído. E não parou por aí. Na prática, o italiano fez o que poucos teriam coragem. Afinal, chamou cinco jogadores do Flamengo – algo que seria inimaginável nos últimos anos em decorrência da política na CBF diante da reclamação dos clubes. Sem fugir de dar opinião, o colunista que vos escreve vai além e nomeia o grande candidato a capitão do Brasil neste novo ciclo. E ele atende pelo nome de Casemiro.