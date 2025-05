Sem assumir namoro, Gonzalo Plata vai a casamento de companheiro do Flamengo com modelo

Jogador vive romance desde o fim do ano passado e já apresentou para família, mas ainda não assumiram relacionamento / Crédito: Jogada 10

Entrou pro Flaesposas Existe um seleto grupo das ‘Flaesposas’, que inclusive mudou toda sua formação e basicamente virou um ‘sub-time’ do original – que tinha Marília Nery, mulher de Everton Ribeiro, como uma das líderes. Assim, Porto também passou a frequentá-lo no inicio do ano e agora participa das aulas de beach tênis junto às outras namoradas e esposas de jogadores do plantel rubro-negro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Infidelidade de Gonzalo Plata Quem acompanha o novo casal do pedaço sabe bem que o início do relacionamento ficou marcado por uma série de polêmicas e acusações. Isso porque a ex-namorada do equatoriano, a modelo Fernanda Cardoso, decidiu revelar uma suposta traição do atacante com conivência de Maiara Porto, considerada affair à época. “Ela foi amante! E eu mandei mensagem avisando que ele namorava comigo, mas ela me ignorou e seguiu com o papel hihihi. Que sejam felizes”, comentou a modelo em uma publicação que noticiava o envolvimento de Plata e Porto no Instagram. “Quando ele começou a seguir a Maiara, após um jogo do Flamengo contra o Corinthians, aqui em São Paulo, eu o confrontei e ele assumiu que tinha seguido. Eu estava desconfiada que ele tinha saído nos dias anteriores porque ele mentiu muito horários para mim. Eu tinha uma passagem para ir encontrá-lo na terça após ele ter começado a segui-la e eu cancelei”, e prosseguiu: “Então, ele me mandou mensagem perguntando se parasse de segui-la e a bloqueasse eu ia. Confirmei que sim. Comprei outro voo para o dia seguinte, estava chovendo muito e todos os voos acabaram cancelados. Ele, então, me ligou por vídeo e me mostrou um buquê de flores que tinha comprado pra mim. E adivinha quem postou um buquê de flores também? A Maiara”.

Fernanda garante que a nova namorada de Plata sabia de tudo. “Ela sabia sim porque eu avisei. Mas ela preferiu ignorar e continuou saindo com ele”. Por fim, a ex de Plata ainda revelou outras supostas traições do equatoriano durante o relacionamento. Maiara Porto rebate acusações A atriz usou seu Instagram para contestar a cronologia da versão dada por Fernanda, ex do jogador. Porto garante que estava no Rio de Janeiro no dia do jogo e sequer o conhecia pessoalmente à época, apenas por mensagens. Maiara ainda disse que o confrontou sobre seu status de relacionamento, mas ele garantiu que estava solteiro. “Ela [Fernanda] postou que me mandou um áudio no dia 22, né? Mas me mandou áudio falando que achou que ele tivesse saído e ficado comigo no domingo, em São Paulo, sendo que eu nunca tinha visto ele na minha vida. Então até esse áudio ai, eu ainda não tinha visto ele na minha vida. Ai mandei para ele e fiquei naquela “gente, como assim?”. Fui ver com ele o que estava acontecendo”, e prosseguiu: