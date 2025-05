São Paulo analisa proposta por lateral de 16 anos

Tricolor recebeu proposta do futebol francês por Ângelo e pode vender o jogador antes mesmo de sua estreia no time principal

O São Paulo recebeu uma proposta pelo lateral-esquerdo Ângelo, de apenas 16 anos. O jogador atua pelo time Sub-17, conquistou o Sul-Americano da categoria com a Seleção Brasileira em abril e vem treinando com a equipe principal frequentemente. O clube interessado é o Strasbourg, da França, que pertence ao mesmo grupo do Chelsea.

A oferta é de cinco milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões, com mais dois milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, em metas. O pagamento seria realizado em duas parcelas de R$ 16 milhões. A primeira 30 dias depois da assinatura do contrato e a segunda em janeiro de 2027.