Rossi defende quarta cobrança de pênalti no Flamengo; veja seus números

O goleiro Rossi brilhou na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, pela décima rodada do Brasileirão. Ele defendeu um pênalti quando o placar ainda marcava 0 a 0, no Allianz Parque. Essa foi a décima cobrança que o argentino enfrentou desde que chegou ao Rubro-Negro, em 2023, e ele já defendeu quatro.

VEJA: Flamengo vence Palmeiras, no Allianz, em jogo de pênaltis polêmicos

Rossi já defendeu pênaltis contra Botafogo e Fluminense, pelo Brasileirão de 2024. Em 2025, pegou a cobrança de Gabigol, do Cruzeiro — embora o atacante tenha marcado no rebote — e agora voltou a brilhar contra o Palmeiras. Ele também contou com sorte na finalização de Estêvão, que chutou em seu rosto na sequência, salvando o time carioca.

Com o resultado e o protagonismo de Rossi, o Flamengo chegou aos 21 pontos e assumiu a vice-liderança. O Palmeiras, com 22, segue na ponta. No confronto direto, melhor para o Rubro-Negro. Os gols da vitória saíram no segundo tempo, com Arrascaeta e Ayrton Lucas.

