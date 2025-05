Presidente da CBF mostra otimismo com Ancelotti na Seleção

Carlo Ancelotti chegou sob muita expectativa. Apresentado nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, o treinador italiano divulgou sua primeira convocação . Presidente eleito da CBF, Samir Xaud celebrou a chegada do técnico. Dessa forma, mostrou otimismo com o trabalho para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

Eleito por aclamação, Samir Xaud assumiu o cargo imediatamente até 2029. O dirigente de Roraima prometeu mudanças radicais, como a redução dos estaduais para uma adequação do calendário. Contudo, sem tirar a valorização e importância dos torneios. Além disso, também destacou como prioridades a criação do fair play financeiro, aperfeiçoamento da arbitragem e fortalecimento do futebol feminino.

Em quarto lugar com 21 pontos, o Brasil ainda busca a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Assim, o primeiro desafio de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira será contra o Equador, no Monumental de Guayaquil, em 5 de junho, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias, e depois contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 10, às 21h45, pela 16ª rodada.

