Pedrinho destaca desafios para Ancelotti na Seleção e comenta ausência de Neymar

Presidente do Vasco esteve na apresentação do técnico italiano e falou sobre adaptação ao futebol sul-americano e momento do camisa 10

O presidente do Vasco, Pedrinho, marcou presença na apresentação oficial de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (26). No evento, realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o cruzmaltino comentou sobre a chegada do treinador e a sua primeira convocação, voltada para os jogos contra Equador, em Guayaquil, e Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pedrinho elogiou a trajetória vitoriosa de Ancelotti, mas ressaltou os possíveis desafios de adaptação ao futebol praticado na América do Sul.