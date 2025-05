Léo Ortiz, do Flamengo, se revolta com lance envolvendo Weverton, do Palmeiras: ‘Desnecessário’

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no último domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. Um dos destaques da partida foi o zagueiro Léo Ortiz, que fez grande partida e anulou as jogadas ofensivas do adversário. No entanto, o defensor foi alvo de um lance com o goleiro Weverton no primeiro tempo e reclamou de pênalti.