Internacional tem tabu favorável para jogo contra o Bahia, pela Libertadores

A última vez que o Bahia saiu vitorioso do Beira-Rio foi pela Copa Sul-Americana de 2014. O time baiano venceu a partida de ida da segunda fase por 2 a 0 e se classificou ao empatar em 1 a 1 em Salvador. Assim, nesses 11 anos, são sete encontros, com seis vitórias do Inter e um empate.

O Bahia não vence o Internacional no Beira-Rio há 11 anos. Esse é um dos cenários para o jogo entre gaúchos e tricolores para a partida válida pela última rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Quem vencer nesta quarta-feira garante classificação às oitavas. Contudo, o Inter ainda tem a vantagem do empate no duelo em casa.

Além disso, no total, são 30 confrontos entre gaúchos e baianos com mando colorado, com 21 resultados positivos para o Inter, seis empates e três vitórias tricolores. Com isso são de 76,7% de aproveitamento para os colorados. Por outro lado, 16,7% para o Bahia.

Como está o grupo de Internacional e Bahia

O Atlético Nacional lidera a chave com nove pontos, seguido de Internacional com oito e Bahia com sete. O Nacional-URU, lanterna com quatro pontos, já está eliminado. Portanto, o Inter joga por um empate para avançar, enquanto o Tricolor Baiano precisa vencer. Quem terminar na terceira posição irá aos playoffs da Sul-Americana.

