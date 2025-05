Hospedagem de Ancelotti custará cerca de R$ 35 mil a CBF; veja fotos e valores

Italiano desembarcou no Brasil na noite do último domingo (25) e foi recepcionado com festa de torcedores e do novo presidente da entidade

Carlo Ancelotti está hospedado no Grand Hyatt, hotel cinco estrelas situado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, desde seu desembarque no Brasil, na noite do último domingo (25). Ele, aliás, chegou com luxos. A CBF escolheu a suíte diplomata — segunda mais cara do local — para o treinador e seus familiares.

A suíte de 120 metros quadrados, com vista panorâmica para o mar, tem diárias estimadas em R$ 5 mil. O espaço promete estrutura de alto padrão e ainda é composta com salas de estar e jantas separadas. O valor do quarto só ficar atrás dos mais de R$ 6,4 mil da suíte presidencial.