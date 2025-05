Fera do San Lorenzo volta ao radar do Botafogo

Muniain desperta o interesse do Mais Tradicional desde o início do ano. Ele é, enfim, o nome ideal para o lugar de Almada

O Botafogo está no mercado para reforçar o elenco para o Mundial de Clubes e o segundo semestre de 2025. E o clube recolocou um antigo alvo no radar: o meia Muniain, do San Lorenzo. A informação é do “Canal do Medeiros”. Já alguns portais argentinos afirmam que o astro ibérico pretende voltar para a Espanha neste segundo semestre.

No início do ano, a fera esteve na mira do Botafogo para substituir Almada, hoje no Lyon (FRA), mas o negócio não avançou. O clube monitora a fera novamente.