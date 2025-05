Dupla trabalha para retornar ao Flamengo pela Libertadores; Gerson preocupa

O Flamengo terá uma semana decisiva para a sua sequência na Libertadores, visto que encara o Deportivo Táchira, na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, Allan e Pulgar trabalham para retornar aos gramados e ficarem à disposição do técnico Filipe Luís para a partida. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, o comandante ainda não sabe se poderá contar com Gerson. O meio-campista sentiu dores no joelho esquerdo no triunfo sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, e será reavaliado. Além disso, De la Cruz segue fora de combate por causa de uma lesão no joelho esquerdo.