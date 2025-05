Coritiba vence, segue na briga pelo G4 e afunda o Criciúma

Com um gol de Vini Paulista no segundo tempo, foi o suficiente para o Coritiba vencer o Criciúma por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 26/5, pela 9ª rodada do Brasileirão. Triunfo relevante. Afinal, além de ser fora de casa, no estádio Heriberto Hülse, fez o Coxa entrar no G4, a zona de acesso, com 16 pontos.

O Criciúma segue afundado na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com apenas seis pontos. Eduardo Baptista, que assumiu o time no lugar de Zé Ricardo, ainda não venceu — soma um empate e três derrotas.