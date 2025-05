Conselho vota no impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira

Reunião no Parque São Jorge vai definir se mandatário permanece ou deixa o cargo no Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne nesta segunda-feira (26/5), para votar no processo de impeachment do presidente Augusto Melo. O mandatário vai responder na reunião por suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aliás, vale ressaltar que Augusto Melo também foi indiciado na semana passada pela Polícia Civil. Ele foi enquadrado por abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A primeira chamada será às 18h, mas as discussões só devem se iniciar após as 19h, com apresentações do relatório da Comissão de Ética, da defesa do mandatário. Por fim, começará a votação para o impeachment.

A reunião de impeachment estava marcada para acontecer em dezembro do ano passado. Contudo, Augusto Melo conseguiu uma liminar da Justiça impedindo a reunião quando os conselheiros já estavam no Parque São Jorge. A decisão chegou a cair em janeiro, mas após mais de quatro horas de debates acalorados, a cerimônia não chegou ao fim.

Agora, Augusto Melo terá que enfrentar 300 conselheiros nesta segunda para seguir no poder. Se houver maioria pela destituição do presidente, ele estará sendo afastado imediatamente do cargo. No lugar dele assume o primeiro vice-presidente, Osmar Stábile.

O que acontece com Augusto Melo?

Contudo, ele não deixa o poder imediatamente. Afinal, ele ainda precisará passar pela votação dos sócios, que realmente decidem a destituição. Caso confirmado, Romeu Tuma Jr. tem até cinco dias para agendar uma assembleia geral dos associados.