Com Eriksen puxando a lista, Manchester United anuncia dispensas

Além do meia, também estão fora do clube Victor Lindelof e Jonny Evans. Todos foram dispensados nesta segunda-feira (26)

O Manchester United promete uma grande reformulação após uma temporada decepcionante, com derrota na final da Liga Europa e um desempenho na Premier League que nem sequer garantiu vaga no top 10. Nesta segunda-feira (26), o clube anunciou três saídas: Christian Eriksen, Victor Lindelöf e Jonny Evans.

No último domingo, na rodada final do Campeonato Inglês contra o Aston Villa, o trio se despediu do clube. Em campo, o United venceu por 2 a 0, com Eriksen marcando um dos gols em cobrança de pênalti. O meia disputou três temporadas pelos Red Devils, somando 107 jogos e oito gols. Lindelöf, de 30 anos, completou oito temporadas e 283 partidas. Já Evans entrou em campo 240 vezes, em sua segunda passagem pela equipe.