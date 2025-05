CBF define programação para jogos contra Equador e Paraguai

Jogadores se apresentam em São Paulo, no dia 2 de junho, com treinos no CT do Corinthians e viagem para Guayaquil marcada para o dia 3 / Crédito: Jogada 10

Durante a apresentação oficial de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, na qual o técnico divulgou sua primeira convocação, o diretor de seleções da CBF Rodrigo Caetano falou sobre a programação para os jogos da próxima Data Fifa, contra o Equador, em Guayaquil, e o Paraguai, na Neo Química Arena. Os jogadores vão se apresentar no dia 2 de junho, em São Paulo, onde a Seleção treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. No dia seguinte, a delegação viaja à tarde. O treino no Equador acontece no dia 4, véspera da partida contra o Equador.