Canobbio dá passo importante em recuperação e corre no CT do Fluminense

Uruguaio sofreu uma fratura na face no duelo com o Unión Española pela Sul-Americana, no Maracanã, e passou por uma intervenção cirúrgica / Crédito: Jogada 10

Depois da cirurgia na face, Canobbio deu um passo importante em sua recuperação no Fluminense. Afinal, o jogador foi a campo pela primeira vez e deu algumas corridas no CT Carlos Castilho. No entanto, seu retorno aos gramados ainda irá demorar algumas semanas, mas há a expectativa para que ele dispute o Mundial. A informação é do portal “ge”. Vale destacar que o uruguaio fez a atividade sozinho para evitar qualquer risco de impacto. A partir disso, começará a usar uma máscara para proteção no local e acompanhou, no Maracanã, o triunfo do Tricolor por 2 a 1, de virada, sobre o Vasco, pelo Brasileirão.