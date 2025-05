Botafogo x Universidad do Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso joga nesta terça-feira (27) no Nilton Santos e somente a vitória interessa para conquistar vaga nas oitavas de final da Libertadores

O Botafogo joga a sobrevivência na Libertadores nesta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos. Em duelo válido pela sexta rodada, o time comandado por Renato Paiva enfrentará a Universidad de Chile. No Grupo A, o Botafogo soma 9 pontos e ocupa a terceira colocação. O adversário lidera com 10, enquanto o Estudiantes, também com 9, aparece entre os dois. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Como chega o Botafogo

A equipe de Renato Paiva não atuou na última rodada do Brasileirão, já que o confronto com o Ceará foi remarcado. Com isso, teve mais tempo para descansar e se preparar. Na Libertadores, o Glorioso acumula três vitórias e duas derrotas — não empatou nenhuma vez. Para se classificar, precisa vencer, já que o empate pode não ser suficiente. Como o confronto é direto, o Botafogo depende somente de si. Na escalação, Renato Paiva aposta em Artur e Igor Jesus como principais esperanças de gol. Na defesa, a dúvida está entre David Ricardo e Alexander Barboza.

Como chega a Universidad

Líder do Grupo A, o time chileno venceu o Botafogo na estreia da fase de grupos. Agora, depende apenas de um empate para avançar em primeiro ou segundo lugar, já que o Estudiantes também briga por uma das vagas. A Universidad soma três vitórias, um empate e uma derrota, totalizando 10 pontos.

Para definir a classificação no Rio de Janeiro, o técnico Gustavo Álvarez contará com Leandro Fernández e Rodrigo Contreras no ataque.