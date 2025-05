Botafogo volta a tentar a contratação de Abner, zagueiro do Juventude

Alvinegro havia negociado com defensor na janela doméstica, em abril, e retoma à carga para trazer o jogador agora já para o Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Com a proximidade da janela de transferência para o Mundial de Clubes, o Botafogo voltou a negociar com Abner, zagueiro do Juventude. Afinal, o clube carioca fez uma proposta ainda na janela doméstica, em abril, e voltou à carga para tentar trazer o defensor, de 21 anos. A informação é do jornal “Pioneiro”. Dessa forma, o Alvinegro fez proposta por 90% dos direitos econômicos do jogador, algo que gira em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões na cotação atual). No entanto, ainda há termos pendentes, como o tempo de contrato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A expectativa, portanto, é de que a negociação não seja pelo valor da multa rescisória de R$ 20 milhões, algo que antes era imprescindível ao clube gaúcho. Isso porque a zaga é uma das prioridades do Botafogo. Atualmente, Jair e David Ricardo têm sido os titulares em meio às ausências de Bastos e Barboza, ambos lesionados. O último, por sua vez, tem chance de retornar à equipe diante da Universidad de Chile, em duelo decisivo pela Libertadores. No momento, Abner está em Bragança Paulista com o restante do elenco do Juventude para o confronto desta segunda-feira (26), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.