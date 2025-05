Botafogo rejeita demanda da Universidad de Chile por ingressos cancelados

A Universidad de Chile solicitou ao Botafogo a reativação dos ingressos cancelados dos chilenos que compraram os bilhetes para os setores alvinegros. O Glorioso, contudo, manteve sua decisão e não atendeu à demanda dos andinos para a partida desta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A informação é do site “As”, do Chile.

Os chilenos esgotaram a carga de dois mil bilhetes para o setor Sul do Colosso do Subúrbio, local sempre reservado aos torcedores visitantes. Os andinos, no entanto, também compraram bilhetes para as tribunas destinadas aos botafoguenses, principalmente, segundo relatos, na Oeste Inferior.