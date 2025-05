Bayer Leverkusen anuncia a contratação do técnico Erik ten Hag

O Bayer Leverkusen anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do holandês Erik ten Hag para comandar a equipe na próxima temporada. Assim, o profissional chega para substituir Xabi Alonso, que deve ficar à frente do Real Madrid no lugar de Carlo Ancelotti, novo comandante da Seleção Brasileira.

Nesse sentido, o treinador assinou contrato com o clube alemão até junho de 2027, ou seja, por duas temporadas. Além disso, deu suas primeiras palavras sobre o acerto.