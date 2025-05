Árbitro altera súmula e nega invasão de dirigente do Palmeiras

Antes de deixar o Allianz Parque, o dirigente flamenguista concedeu uma entrevista onde, sem citar nomes, denunciu a invasão do diretor do Palmeiras. Na sequência, Barros negou a acusação e chamou o português de mentiroso. Em seu adendo, Abatti disse que ficou surpreso com as notícias sobre a possível invasão e negou o fato.

O árbitro Ramon Abatti Abel realizou uma alteração na súmula da partida entre Palmeiras e Flamengo, no último domingo (25). No adendo, o árbitro nega uma possível invasão do diretor alviverde Anderson Barros, negando a versão apresentada pelo rubro-negro José Boto .

“Venho, por meio deste, informar que fui surpreendido por notícias veiculadas por órgãos da imprensa, ao deixar o estádio, acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Cabe esclarecer que NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE INVASÃO AO VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM, conforme relatado pelo Sr. José Boto dirigente do Flamengo aos veículos de comunicação. Por fim, ressalto que, durante toda a nossa permanência no local, tratados com respeito e cordialidade por parte tanto do clube mandante quanto do clube visitante”, escreveu o árbitro.

O Palmeiras reclamou da marcação do pênalti que gerou o primeiro gol flamenguista. No lance, Arrascaeta caiu após choque com Murilo na área. O árbitro não deu nada com bola rolando, mas, após revisão do VAR, anotou a penalidade.

