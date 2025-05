América x Atlético Goianiense pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

Coelho e Dragão fazem confronto de meio de tabela na Segunda Divisão. Equipes passam por fase de oscilação / Crédito: Jogada 10

América e Atlético Goianiense medem forças, nesta terça-feira (27), às 19h30, na Arena Independência. O embate pela nona rodada do Campeonato Brasileiro representa um duelo entre duas equipes que passam momentos de instabilidade no torneio. O Coelho encontra-se na 14ª colocação da Série B, com dez pontos. Já o Dragão tem um ponto a mais e está em 12º lugar. Onde assistir

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partida terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney +. Como chega o América O time mineiro não vence há quatro rodadas na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, sendo três derrotas como visitante. Assim, pelo cenário, aproximou-se da zona de rebaixamento da competição. O último resultado positivo da equipe foi como mandante. Portanto, pelo fato do confronto com o Dragão ser dentro de casa, há a esperança que o América consiga quebrar a sequência negativa. A propósito, o América não perde na Arena Independência há mais de um ano e seis meses. O técnico William Batista terá o retorno do meio-campista Miguelito. Isso porque o jogador boliviano ganhou efeito suspensivo depois de receber punição preventiva do STJD de cinco jogos por denúncia de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário. Além disso, outros dois jogadores da posição são dúvidas. Alê e Yago Santos ainda sinalizam dores musculares.