Yuri Alberto tem fratura da lombar identificada após deixar jogo do Corinthians

O Corinthians informou neste domingo (25) que o atacante Yuri Alberto teve uma fratura no transverso de uma das vértebras da região da lombar. O jogador deixou a partida contra o Atlético Mineiro, no último sábado (24), com muitas dores, sendo carregado pelos seus companheiros para sair do gramado.

Já no vestiário da Arena MRV, o atacante passou por uma avaliação que constatou uma contratura na lombar. Na madrugada, Yuri seguiu com muitas dores e foi encaminhado a um hospital de Belo Horizonte. Após exames de imagens, acabou sendo constatada uma fratura no processo transverso de L1, a primeira vértebra da coluna, à direita.