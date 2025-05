Vitória x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Equipes fazem duelo direto na luta contra o rebaixamento neste domingo (25/5), no Barradão, pela 10° rodada do Brasileirão

Em duelo direto contra o Z4, Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (25/5), às 18h30, no estádio do Barradão, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano é o 16° colocado, com nove pontos somados e é a primeira equipe fora do Z-4 neste momento. Assim, um triunfo é crucial para se afastar da zona de perigo. Já o Peixe vem de um momento complicado. Afinal, eliminado na Copa do Brasil para o CRB, o Alvinegro Praiano é o penúltimo colocado, com cinco pontos e tem apenas uma vitória no torneio de pontos corridos.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partir de 17h, todas as emoções deste encontro entre baianos e paulistas. Diego Mazur está escalado na narração. Thiago Hugolini está confirmado nos comentários. As reportagens ficam sob a incumbência do intrépido Will Ferreira.