United vence e tira o Aston Villa da Champions

Manchester United faz 2 a 0 em casa, não evita sua pior campanha na Premier League e 'azeda' vaga do Aston Villa

O Manchester United derrotou o Aston Villa por 2 a 0 neste domingo (25) em duelo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês. O atacante Diallo e o meia Eriksen marcaram os gols já na reta final do jogo, recolocando os Red Devils no caminho das vitórias na Premier League após 70 dias. Desde então, foram seis derrotas e dois empates.

Apesar do resultado, a temporada do United terminou em tom melancólico para a torcida. O time comandado pelo português Rubén Amorim encerrou a Premier League apenas em 15º lugar, com 42 pontos e 18 derrotas (quase um turno inteiro, portanto). Esta foi a pior temporada da equipe na era Premier League.