Sport x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Na beira da zona do rebaixamento, Colorado tenta se afastar do perigo. Já o Leão da Ilha, por sua vez, busca sua primeira vitória no Brasileirão

Em confronto direto na luta contra a degola, Sport e Internacional se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 10ª rodada do Brasileirão. Contudo, o Colorado não vive má fase como o Leão. Afinal, soma dez pontos e ainda divide atenções com Copa do Brasil e Libertadores. Por outro lado, a equipe pernambucana é a única que ainda não venceu no Brasileiro e ainda não marcou gols sob comando de António Oliveira.

A Voz do Esporte acompanha o embate, ao vivo, a partir de 14h30. Com a sua voz inconfundível, Ricardo Froede narra a peleja. Figueiredo Júnior, com excelentes ponderações, enriquece a transmissão com seus comentários. Por fim, Raphael Almeida completa o trio de ataque com suas primorosas reportagens.