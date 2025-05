Samir Xaud diz na CBF que torcedor terá ‘paixão pela Seleção’

Na coletiva após posse na CBF, Samir Xaud disse que vai colocar futebol brasileiro 'nos trilhos' e enfatizou: 'camisa é verde e amarela' / Crédito: Jogada 10

Na primeira entrevista coletiva após tomar posse como presidente eleito por aclamação da CBF, Samir Xaud respondeu às perguntas dos jornalistas. Assim, ele ressaltou pontos que considera essenciais para a nova gestão. Redução de datas dos Estaduais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Planejamos fazer com 11 datas. Uma singela demonstração de que queremos mudança e começaremos com o pé direito. Estamos conversando com federações e presidentes em relação às datas . Então terão que se adequar às normas da CBF. Importância do diálogo O diálogo é muito importante no processo de união de todos os clubes e todas as federações. Assim, nós começamos com 10. Hoje estavam presentes 20 clubes. O trabalho está sendo feito. Então estou conversando com cada clube e presidente e mostrando o que queremos fazer. Portanto, o diálogo vai continuar até termos a maioria maciça pra construir um futuro melhor pro futebol brasileiro ‘Opinião alheia não me incomoda’

Foram colocadas muitas mentiras a meu respeito, notícias falsas que tentaram me desprestigiar e colocar meu nome pra baixo. Mas eu sei muito bem quem sou e de onde vim, e da forrmação que tenho e tudo que passei pra chegar aqui. A opinião alheia não me incomoda porque sei muito bem quem sou. Xaud diz que futebol precisa entrar ‘nos trilhos’ Blindagem da Seleção Não tenho nenhum temor, pois acredito no grupo que está comigo, nas propostas que temos pro futebol brasileiro. Estou aqui pra execurtar um trabalho diferenciado e colocar o futebol brasileiro nos trilhos.

Ancelotti é o caminho É uma felicidade muito grande a oportunidade de termos o maior técnico do futebol internacional. Já tive contato com ele e ele terá total autonomia pra decidir o que for melhor pra Seleção Brasileira. Nós vamos blindar a comissão técnica de qualquer situação externa que possa haver, pois eles precisam da autonomia para realizar seu trabalho com excelência. Gestão descentralizada

A CBF vai ter gestão descentralizada. Temos que fazer isso pra todos os personagens , dar autonomia da decisão pra trabalhar e vamos colher o melhor de cada profissional com excelência aqui dentro. Samir Xaud diz que torcedor voltará a ter paixão pela Seleção Aproximar a torcida O primeiro desafio é trazer alegria novamente para as pessoas que trabalham na instituição e tentar aproximar a torcida da Seleção Brasileira. Esse trabaho sendo realizado aqui dentro com estabilidade institucional, nós teremos com certeza o reflexo lá fora . Com a chegada do novo técnico, Ancelotti, acredito que ele vai fazer um trabalho de excelência na Seleção Brasileira e assim a gente vai poder trazer o torcedor mais próximo e voltar o amor, a paixão e a vontade de assistir a um jogo da Seleção.