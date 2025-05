Roger liga alerta com gols sofridos pelo Internacional no início: “Gera um desgaste”

No empate em 1 a 1, o Colorado teve sua meta vazada aos seis minutos de jogo / Crédito: Jogada 10

Mais uma vez, o Internacional teve que buscar um placar. Neste domingo (25), o Colorado sofreu um gol do Sport aos seis minutos de partida. Jogando com um time reserva, a equipe gaúcha chegou ao empate aos 48’, com Gustavo Prado. O técnico Roger Machado ligou o alerta sobre os tentos sofridos no início dos jogos. – Depois do gol, o Sport baixou as linhas. Deveríamos fazer a partir do momento em que sustenta e a torcida empurra o time da casa. Motivado por aquele início sob pressão. Não há uma única explicação, mas tem se repetido e gera um desgaste – avaliou Roger.

– Precisamos aprender a sofrer os primeiros minutos de pressão e manter o zero no placar. Depois tivemos o controle da bola, circulamos, entramos na área – completou. Ricardo Mathias e Borré Além de não ter conseguido sair de campo com os três pontos, o Internacional ainda sofreu a baixa de Ricardo Mathias. O jovem saiu aos 23 minutos do primeiro tempo com um problema na coxa esquerda. O treinador da equipe gaúcha pontuou que aguarda os exames serem feitos, mas tem ciência que a situação é delicada. No entanto, Roger Machado deu uma boa notícia para os torcedores, o atacante Rafael Borré estará à disposição para o jogo decisivo da Libertadores da América, na próxima quarta-feira (28). – Otimista. Ele (Borré) já estava no retreinamento. Deve estar vindo com bola e penso que poderemos utilizá-lo na quarta. Não sei desde o início ou no decorrer – afirmou.