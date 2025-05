Presidente do Palmeiras defende novo mandatário da CBF: ‘sem preconceito’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu o novo presidente da CBF, Samir Xaud, neste domingo (25/5), na sede da confederação, onde ele recebeu a aclamação para o cargo. Samir Xaud vem sendo alvo de críticas por representar uma federação considerada inexpressiva no futebol brasileiro, a de Roraima.

“Isso é preconceito e vou fazer analogia com a minha história. Quando apareci no futebol e fui eleita presidente, eu não era do mundo do futebol. Única mulher presidente de clube na América do Sul. Todos falaram ou pensaram: ‘Não entende nada de futebol, não sabe o que é bola’. Mas a minha gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Na minha gestão conseguimos receita de 1 bilhão e 300 milhões de reais”.