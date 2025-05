Newcastle perde para o Everton, mas garante vaga na Champions

Tropeço em casa poderia tirar a equipe do G-5, porém derrota do Aston Villa para o Manchester United garante a classificação

Em uma temporada histórica, o Newcaslte confirmou a classificação para a próxima edição da Champions. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Everton, neste domingo (25), o time contou com um tropeço do Aston Villa nesta 38ª rodada da Premier League e garantiu uma vaga no G-5 da competição. Alcaraz, ex-jogador do Flamengo, marcou o gol da vitória dos Toffees no St James’ Park.

O Newcastle encerra sua participação no Campeonato Inglês com 66 pontos, na 5ª posição. A pontuação é a mesma do Aston Villa, 6º colocado, mas o time do St James’ Park leva a melhor nos critérios de desempate e vai disputar a próxima Champions. Dessa maneira, o G-5 da Premier League é composto por: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle.