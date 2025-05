Napoli se aproxima de acerto com De Bruyne

Meia deixa City e deve ser o principal reforço do campeão italiano para a temporada 2025/2026. De Bruyne deve reeditar dupla com Lukaku

Campeão italiano 2024/2025, o Napoli está perto de contratar o meia Kevin De Bruyne, de saída do Manchester City após 10 temporadas. O craque belga está com 33 anos e chegaria de graça para o clube da Terra da Bota. Inclusive, de acordo com a “SkySports Itália”, apenas detalhes separam a negociação.

De Bruyne, vale lembrar, é muito amigo de Lukaku, atacante do Napoli. Juntos, eles formaram dupla que encantou o planeta na Copa do Mundo de 2018. Eles também jogaram juntos no Chelsea no início da década passada. Lukaku é um ano mais novo do que o amigo.