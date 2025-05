Grêmio x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h

Em situações opostas, Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (25), às 11h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço briga por vaga no G6, enquanto o Imortal abre a zona de rebaixamento, em 17ª lugar. Dessa forma, o embate entre os tricolores promete agitar as duas pontas da tabela.

A turma da Voz do Esporte pula da cama neste fim de semana. Bem cedinho, às 10h, ao vivo, Ricardo Froede já fica de prontidão para narrar o embate. Henrique Neves também dormiu mais cedo no sábado para comentar o jogo. A mesma situação se aplica a Christopher Henrique, que deixou de sair com os amigos para estar 100% para as reportagens.