Grêmio vence o Bahia e se recupera no Brasileirão

O Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, na manhã deste domingo (25), em seus domínios, e, desse modo, se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi de Braihwaite, em pênalti polêmico, já na segunda etapa. Com o resultado, os gaúchos subiram momentaneamente para o 12º lugar, com 12 pontos, e afastaram o risco de terminar a décima rodada da competição no Z4. O Bahia, por sua vez, é o sétimo, com 15.

O Grêmio volta a campo quinta-feira, novamente em casa, diante do Luqueno, pela Copa Sul-Americana. Já o Bahia permanece em Porto Alegre, onde, um dia antes, tem confronto decisivo contra o Internacional pela Libertadores.