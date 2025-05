Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro vive ótima fase e busca a vice-liderança do Brasileirão contra um Fortaleza pressionado que tenta reagir em casa, no Castelão

Com 10 pontos, o Fortaleza está em 14º lugar e precisa reagir, já que venceu apenas dois jogos em nove. A torcida já demonstra impaciência com a irregularidade do time. Já o Cruzeiro vive fase muito melhor. Com uma campanha consistente, iniciou a rodada em 3º lugar, com 17 pontos, e pode, em caso de vitória, assumir a vice-liderança. Está atrás apenas de Palmeiras (22 pontos) e Flamengo (19 pontos) — que se enfrentam neste domingo no Allianz Parque.

Prova dos momentos do time pode ser ilustrada peloa última semana. Na rodada passada do Brasileirão, o Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 pelo Vasco. No meio da semana, acabou eliminado em casa da Copa do Brasil pelo Retrô, time da Série C. O Cruzeiro, por sua vez, empatou com o Atlético-MG. Mas massacrou o maior rival e foi aplaudido pela torcida. No meio da semana, goleou o VilaNova-GO por 3 a 0 e avançou na Copa do Brasil.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partir das20h30 (de Brasília)

Como chega o Fortaleza

O principal desfalque do Fortaleza é Marinho. O jogador foi expulso na rodada passada contra o Vasco. No mais, o técnico Vojvoda terá a base que vem escalando. Provavelmente, escalará um time ofensivo, com três jogadores na frente. A tendência é que o ataque seja formado por Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Como chega o Cruzeiro

No Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra não conta com seu principal jogador, Matheus Pereira, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Sem ele, Eduardo, que se saiu muito bem no meio da semana no duelo pela Copa do Brasil, deve seguir como titular.

Resta apenas saber se Gabigol enfim ganhará uma nova oportunidade como titular ou não. Mas é quse certoque desta vez ele deve começar. Afinal, Wanderson está machucado e foi vetado e a fase de Lautaro é ruim. Kaio Jorge em fase exuberante, comanda o ataque.