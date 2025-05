Fortaleza x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (25), às 20h30, pela rodada 10 desta edição do Campeonato Brasileiro. A Arena Castelão será o palco do confronto entre Leão e Raposa.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a peleja, ao vivo, a partir de 19h. Eduardo Rizzai narra. Nos comentários, o técnico tem uma dúvida. Ele ainda não sabe se escala Seraphim ou JM Lotufo. Mas, na reportagem, Pedro Rigoni é mais certo do que o azul do mar da Praia do Futuro.