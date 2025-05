Fluminense amplia sequência invicta contra Vasco no Maracanã

O Fluminense virou a chave em clássicos com o Vasco. Com a vitória por 2 a 1 neste sábado (24), o Time de Guerreiros alcançou oito jogos de invencibilidade contra o rival no Maracanã. Portanto, vive a maior sequência invicta diante do Cruz-Maltino desde a reabertura do estádio em 2013, de acordo com o perfil “Enciclopédia Tricolor”.

A maior invencibilidade do confronto no estádio é do Fluminense. Entre 1969 e 1971, o Tricolor conseguiu 13 jogos sem derrotas para o rival. Contudo, ainda faltam cinco jogos para igualar a marca histórica. A atual sequência começou em 2019. No período, foram cinco vitórias e três empates.