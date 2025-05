Flamengo vence o Palmeiras, no Allianz, em jogo de pênaltis polêmicos

Teve uma penalidade para cada lado, mas o Verdão perdeu o seu e o Fla, não. Com este 2 a 0, Cariocas encostam no rival, ainda o líder / Crédito: Jogada 10

Deu Flamengo sobre o Palmeiras no clássico deste domingo, 25/5, pela 10ª rodada do Brasileirão. Em um jogo marcado por pênaltis polêmicos, o Verdão desperdiçou sua chance: Rossi defendeu a cobrança de Piquerez. Já o Flamengo converteu com Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão. No fim, com o Palmeiras em cima, o Mengo ampliou com Ayrton Lucas. Assim, no duelo entre líderes no Allianz Parque, melhor para o Rubro-Negro, que venceu fora de casa por 2 a 0. Com isso, manteve a freguesia: desde 2017 não perde para o rival paulista. O jogo não foi tudo o que se esperava, marcado por muito estudo e poucas chances de gol, com o Flamengo tendo maior posse de bola (53%). Apesar da derrota, o Palmeiras segue na liderança, com 22 pontos. Mas o Flamengo encostou e agora tem 21.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Palmeiras, no 1º tempo, é superior ao Flamengo O primeiro tempo teve o Palmeiras fazendo uma marcação excelente, quase homem a homem, que deu ao Flamengo pouquíssimo espaço ofensivo, forçando o time carioca a tocar a bola majoritariamente na sua intermediária de defesa. Tirando um lance individual de Bruno Henrique pela esquerda — parado com falta por Gustavo Gómez (que até levou cartão amarelo) — o time não produziu praticamente nada no ataque. Já o Verdão, quando tinha a bola, foi muito objetivo, jogando pelos flancos, com Estevão flutuando e aparecendo bastante pelo meio, enquanto o time atacava mais pela esquerda, com os avanços de Piquerez. Rossi defende pênalti E foi justamente pela esquerda que ocorreu o lance mais importante do primeiro tempo. Piquerez recebeu pela ponta, cruzou, Varela tentou o corte, mas a bola bateu em seu braço. A questão foi a localização do toque: o lateral pulou dentro da área, mas caiu fora, e o contato ocorreu no ar — dentro ou fora da área? O árbitro marcou pênalti, e o VAR analisou o lance polêmico. Após cinco minutos de revisão, a penalidade foi confirmada, para revolta dos flamenguistas. Piquerez foi para a cobrança, mas Rossi defendeu. No rebote, Estevão finalizou, e o goleiro fez outra grande defesa. Assim, o placar ficou em 0 a 0 no primeiro tempo.

Artilheiro Arrascaeta abre o placar O segundo tempo seguiu truncado, mas com o Flamengo mais efetivo. Nem tanto pela entrada de Michael no lugar de Cebolinha, já que o reserva não fez boas escolhas. Contudo, aos 27 minutos, Arrascaeta — que estava apagado na partida — recebeu na área e foi derrubado por Murilo. No entanto, o VAR mostrou que Murilo apenas fez uma leve agarrada. Aparentemente sem força, mas Arrascaeta aproveitou para cair. Mais uma penalidade marcada com polêmica. O mesmo Arrascaeta cobrou e correu para celebrar seu oitavo gol no Brasileirão. É o artilheiro da competição. Mengo amplia O Palmeiras foi para o tudo ou nada, empilhando atacantes. No entanto, melhor para o Flamengo que ampliou em lances com três jogadores que sapiram do banco. Após cobrança de lateral de Pedro, Wallace Yan fez grande tabela com Ayrton Lucas, que entrou na área e tocou na saída de Weverton. 2 a 0. O Palmeiras ainda perdeu um gol feito nos acréscimos, com Flaco López chutando para grande defesa de Rossi, um dos melhores em campo. Não era dia do Palmeiras.