Festa com taça e empate: Liverpool celebra título inglês em Anfield

Este1 a 1 com Crystal não diminui festa da torcida e a celebração com a taça levantada num Anfield, repleto de astros e celebridades

Campeão Inglês por antecipação, o Liverpool se despediu de sua torcida com festa em Anfield, neste domingo, 25/5. O jogo contou com a presença de Jürgen Klopp, seu ex-treinador, várias celebridades e ex-astros como Steven Gerrard, além de muitas homenagens a Alexander-Arnold — craque formado na base do clube e que está de saída dos Reds. Mas, em campo, diante do Crystal Palace, quase teve “água no chope”: os londrinos abriram o placar com Eze e ainda quase ampliaram. No fim, Salah empatou. Placar final: 1 a 1.

O campeão encerra a campanha com 84 pontos, dez à frente do vice-campeão Arsenal. O Crystal Palace, apesar de terminar em 12º lugar com 53 pontos, jogará a Liga Europa na próxima temporada por ter conquistado a Copa da Inglaterra.