Era Carlo Ancelotti começa nesta segunda com apresentação e convocação

Ancelotti, de 65 anos, encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid no último sábado. Ele assume o comando da seleção brasileira com contrato até o Mundial de 2026.

Carlo Ancelotti será oficialmente apresentado como técnico da seleção brasileira nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o treinador italiano também divulgará sua primeira convocação para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Os adversários serão Equador e Paraguai, em 5 e 10 de junho, respectivamente.

A pré-lista de 50 nomes convocados enviada à FIFA inclui nomes como Neymar. O craque do Santos está em fase final de recuperação de lesão. Além dele, Casemiro, atualmente no Manchester United. Outros nomes de destaque são Além deles, jogadores como Richarlison, Alan Patrick (Internacional), Fabrício Bruno (Cruzeiro). Por fim, há também seis atletas do Flamengo — Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro.

A expectativa é que Ancelotti traga sua vasta experiência e liderança para revitalizar a seleção brasileira. Atualmente, o escrete ocupa a quarta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos.

