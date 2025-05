Dorival Jr elogia empenho do Corinthians na Arena MRV e explica time misto

O Corinthians parece ter saído satisfeito da Arena MRV neste sábado (24), após o empate com o Atlético-MG pela décima rodada do Brasileirão. Em um duelo de poucas oportunidades e com forte marcação dos dois lados, Dorival Júnior parabenizou o empenho dos jogadores, que conquistaram um ponto fora de casa.

Com o resultado, o Timão subiu para o oitavo lugar, com 14 pontos. Agora, vira a chave e enfrentará o Huracán, novamente fora de casa — desta vez, na Argentina, no último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. O comandante também explicou sobre o time alternativo em Belo Horizonte.