Cuca explica rotação no time do Atlético e problemas com questão física

O Atlético-MG entrou em campo com força máxima para enfrentar o Corinthians, pela décima rodada do Brasileirão, na Arena MRV. No entanto, em um jogo pouco inspirado, as equipes ficaram no 0 a 0. Após a partida, Cuca justificou as mudanças no time titular citando o desgaste físico dos jogadores.

Com o empate, o Galo chegou aos 14 pontos e ocupa a décima colocação na tabela. Agora, a equipe muda o foco para a Sul-Americana e decidirá a vaga nas oitavas de final na próxima quinta-feira (29), novamente na Arena MRV. Cuca também comentou sobre o confronto direto contra o Cienciano, duelo entre líder e vice-líder do Grupo H — apenas o primeiro colocado avança direto.