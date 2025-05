Cleber Xavier celebra primeira vitória no Santos: ‘O peso é grande’

Peixe vence pela primeira vez sob comando do treinador e encerra jejum como visitante no Brasileirão

O Santos venceu pela primeira vez sob o comando de Cleber Xavier . Aliás, o treinador não escondeu o alívio com a primeira vitória na carreira. Afinal, o resultado ainda não tirou o Peixe da zona de rebaixamento, mas deixou mais perto de sair na próxima rodada, já que encurtou a diferença para os times do lado de fora. Dessa forma, o comandante destacou o espírito de luta da equipe, que soube sofrer para conquistar um triunfo inédito como visitante.

“O peso é grande. Mas temos que ter a clareza que não saímos do lugar ruim ainda (zona de rebaixamento). Além de trabalhar, vinha batendo muito na força do grupo. Alguns jogadores com algumas dificuldades físicas de retorno de lesão, mas se entregando muito. É importante que a gente consiga uma segunda vitória nessa sequência para conseguirmos respirar e sair da zona. Acredito que o torcedor entenderá o momento e nos ajudará”, disse.

Santos sofre, mas vence

O Santos superou o Vitória por 1 a 0, mas não teve vida fácil. O Peixe, aliás, sofreu muito. O goleiro Gabriel Brazão, por exemplo, fez oito defesas, incluindo três difíceis. Já no setor ofensivo, o Alvinegro foi bem principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu boas tramas e abriu o placar com Guilherme, aos 18 minutos. Depois, jogou mais no contra-ataque. Na reta final, levou perigo com Neymar.

“Temos que ir com calma e trabalhar a cada jogo. A evolução vinha acontecendo pela visão da comissão técnica, mas faltava o resultado. Hoje, num jogo que controlamos o adversário, mas não tivemos o domínio da bola, conseguimos a vitória. O futebol é engraçado nesse sentido. Não digo que houve evolução, mas a permanência da disputa e da competitividade do grupo. Os jogadores tem essa vitória como prêmio”, afirmou.

Com a vitória, o Santos chegou aos oito pontos e ocupa o 18º lugar. Já o Vitória, por sua vez, é o 17º colocado, com nove. O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), em amistoso contra o Leipzig, da Alemanha, na Vila Belmiro. Depois, enfrenta o Botafogo, no domingo (1), às 16h, no mesmo local.