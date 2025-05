Carillo afirma que empate do Corinthians diante do Atlético não é ruim

O técnico Dorival Júnior priorizou a disputa da Sul-Americana e, por isso, escalou uma equipe considerada mista contra o Atlético-MG, na Arena MRV, neste sábado (24). No entanto, com boa atuação defensiva — especialmente do goleiro Hugo Souza —, o Timão voltará de Belo Horizonte com um empate.

O meio-campista Carrillo avaliou que o empate não foi de todo ruim para o Corinthians. O resultado deixa o Alvinegro com 14 pontos, ocupando a oitava colocação após 10 rodadas disputadas.