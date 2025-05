Barros rebate Boto, que acusou dirigente do Palmeiras de ter invadido vestiário da arbitragem: ‘Mentiroso’

Após a vitória, o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, declarou, sem dizer nomes, que um dirigente do Verdão teria invadido o vestiário da equipe de arbitragem.

O Palmeiras foi derrotado pelo placar de 2 a 0 pelo Flamengo, em casa, neste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida teve um pênalti para cada lado, o que gerou muitas reclamações, de ambas as partes, com a arbitragem de Ramon Abatti Abel.

– Segunda vez que tenho que vir aqui falar de arbitragem. Não é nossa maneira de falar, mas depois de ouvir a coletiva do treinador do Palmeiras e de ter visto um dirigente do Palmeiras a pontapé a invadir o vestiário do árbitro, nós temos que vir falar uma objeção – declarou Boto.

– Se há alguém que tem alguma situação hoje, é o Flamengo. Um pênalti que não é pênalti, fora da área (de Varela). Mesmo chamado pelo VAR continua a dizer que é pênalti. Um pênalti que ele acha que não é e o VAR tem que chamar. Uma expulsão claríssima do jogador do Palmeiras num pisão que só deu amarelo, no Luiz Araújo. E também tem muitas dúvidas no lance do goleiro do Palmeiras, do Léo Ortiz, que é a proteção dele – completou.

Palmeiras responde

A declaração de Boto pegou mal no Palmeiras. Executivo do clube paulista, Anderson Barros desmentiu o português do Flamengo, alegando que este estaria mentindo.

– Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso! – rebateu o diretor de futebol do Verdão.