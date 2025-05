Barcelona encerra temporada com vitória sobre o Bilbao

Lewandowski marca duas vezes no primeiro tempo, Barça faz 3 a 0 fora de casa e encerra a La Liga com 88 pontos, 28 vitórias e 102 gols

Com o resultado, o Barcelona encerra a competição, claro, em primeiro lugar, com 88 pontos, seguido por Real Madrid, Atlético de Madrid e pelo próprio Athletic Bilbao. O trio, aliás, soma 84, 76 e 70 pontos e, assim como o Barça, jogará a Champions League 2025/2026. O time catalão, inclusive, encerra a competição com 28 vitórias e 102 gols

Campeão espanhol antecipado (e também da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha), o Barcelona encerrou a temporada 2024/2025 visitando e vencendo o Athetic Bilbao por 3 a 0, neste domingo (25). O centroavante Lewandowski fez dois gols no primeiro tempo, e Dani Olmo deu números finais nos acréscimos da etapa complementar.

O Villarreal também somou 70 pontos, ficou em quinto lugar e também disputará a principal liga europeia. Betis e Celta de Vigo jogarão a Liga Europa, enquanto o Rayo Vallecano estará na Liga Conferência 2025/2026. Leganés, Las Palmas e Valladolid caíram.

Fora da Copa do Mundo de Clubes, o Barcelona agora entra de férias e planeja a próxima temporada. A diretoria do Barcelona, inclusive, já afirmou que nenhum jogador é inegociável, com exceção de Lamine Yamal. Ele completará 18 anos em julho, é amplamente considerado a maior promessa atual do futebol mundial e mesmo menor de idade foi um dos grandes destaques do Barça no título, com nove gols.

Lewandowski, por sua vez, encerra a temporada como o grande artilheiro do Barcelona. Aliás, fez 42 gols (27 na La Liga) e forneceu três assistências. O polonês abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo quando recebeu de Fermin Lopez, viu o goleiro Unai Simon adiantado e marcou um belo gol de cobertura. Três minutos mais tarde, ele ampliou marcando de cabeça em cobrança de escanteio. O Barcelona marcou o terceiro aos 49 do segundo tempo, com Dani Olmo batendo pênalti.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (23/5)

Betis 1×1 Valencia

Sábado (24/5)

Real Madrid 2×0 Real Sociedad

Leganés 3×0 Valladolid

Espanyol 2×0 Las Palmas

Getafe 1×2 Celta

Rayo Vallecano 0x0 Mallorca

Alavés 1×1 Osasuna

Domingo (25/5)

Girona 0x4 Atlético de Madrid

Villarreal x Sevilla – 11h15

Bilbao 0x Barcelona – 16h