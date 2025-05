António Oliveira acredita que ‘sinais positivos foram dados’ em empate do Sport

Leão ficou no 1 a 1 com o Internacional e ainda não venceu no Brasileirão

A situação do Sport no Campeonato Brasileiro não está nada fácil. O Leão, em dez jogos, não conquistou nenhuma vitória, acumulando três empates e sete derrotas. Neste domingo (25), ficou no 1 a 1 com o Internacional, na Ilha do Retiro. A equipe abriu o marcador logo aos seis minutos do duelo, mas não conseguiu manter o resultado.

Apesar do resultado não ser o esperado, o técnico do time pernambucano, António Oliveira, entende que o seus comandados tiveram uma boa postura em campo e conseguiram desempenhar o que foi trabalhado no decorrer da semana.