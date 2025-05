Vitória x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto na luta contra o rebaixamento neste domingo (25/5), no Barradão, pela 10° rodada do Brasileirão

Em duelo direto contra o rebaixamento, Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (25/5), às 18h30, no estádio do Barradão, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano é o 16° colocado, com nove pontos somados e é a primeira equipe fora do Z-4 neste momento. Assim, um triunfo é crucial para se afastar da zona de perigo. Já o Peixe vem de um momento complicado. Afinal, eliminado na Copa do Brasil para o CRB , o Alvinegro Praiano é o penúltimo colocado, com cinco pontos e tem apenas uma vitória no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Vitória

O técnico Thiago Carpini terá algumas dúvidas para este embate. Afinal, Willian Oliveira continua na transição física, enquanto Fabri e Bruno Xavier deram início à primeira etapa da transição. Além disso, o atacante Renato Kayzer participou do aquecimento e da segunda parte do treinamento, nos últimos dias, mas não deve preocupar para a partida. Contudo, a ausência certa é do volante Pepê, que foi expulso contra o Bahia, na última rodada e terá que ficar fora da lista de relacionados. Em contrapartida, Matheuzinho está de volta após cumprir suspensão no clássico e deve começar o embate como titular.

Como chega o Santos

Por outro lado, o Santos terá apenas um desfalque para a partida. Afinal, o lateral-esquerdo Escobar foi expulso no clássico contra o Corinthians e terá que cumprir suspensão. Assim, o jovem Souza deve ser mantido no setor, como aconteceu contra o CRB, pela Copa do Brasil. Contudo, a grande expectativa fica com a possibilidade de ver Neymar de volta ao time titular. Afinal, o camisa 10 jogou por 20 minutos em Maceió e pode começar o embate em Salvador. Outro que pode iniciar a partida é Guilherme, assim como aconteceu no estádio Rei Pelé.

VITÓRIA X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 25/5/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Neymar (Thaciano) e Guilherme (Barreal); Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)